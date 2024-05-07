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В России появится новый китайский автобренд

Chery запатентовала в России новый бренд Couggo

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Китайская автомобильная марка Chery запатентовала в России новый бренд Couggo. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«Chery Automobile запатентовала в России логотип торговой марки Couggo. Будут ли под ней продавать автомобили в РФ — неизвестно», — говорится в сообщении.

Как сообщает motor.ru, не исключено, что так будет именоваться новое семейство автомобилей. Это может быть как новый суббренд вроде Omoda, Jaecoo или Exeed, так и обозначение конкретной линейки машин наподобие Tiggo. С другой стороны, то, что Сhery запатентовала графическое изображение, еще не значит, что она намерена его использовать.

До этого стало известно, что в России компания Chery запустила сервисную акцию для Tiggo 8 Pro Max с целью налаживания эффективной работы системы полного привода. Chery предоставила в дилерскую сеть последнюю версию ПО для установки в автомобили указанной модели. Владельцы полноприводных Tiggo 8 Pro Max уже получили уведомление с приглашением посетить дилерские центры для решения проблемы.

Ранее сообщалось, что импорт легковых машин в Россию упал на треть.

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