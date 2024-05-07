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В Польше спецслужбы обнаружили прослушку в помещениях, где пройдет заседание кабмина

Спецслужбы Польши нашли прослушку в помещении, где пройдет заседание кабмина

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польские спецслужбы обнаружили и демонтировали в городе Катовице прослушку в помещении, где должно 7 мая пройти заседание Совета министров. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Яцек Добжиньский, передает ТАСС.

«Служба охраны государства при сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли использоваться для прослушивания в помещении, в котором сегодня в Катовицах должно состояться заседание Совета министров», — написал он.

Спецслужбы проводят расследование в связи с этой находкой.

До этого координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявлял, что спецслужбы страны использовали израильское программное обеспечение Pegasus в целях прослушивания более пятисот польских политиков.

18 апреля в Службе безопасности Украины сообщили о задержании на территории Польши мужчины, который готовил покушение на украинского президента Владимира Зеленского. В заявлении утверждалось, что польский гражданин якобы связан с российской военной разведкой.

Ранее Польшу лишили лицензии на израильское ПО из-за прослушивания.

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