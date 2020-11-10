Трамп заявил о «большом прогрессе» в борьбе за итоги президентских выборов

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter о «большом прогрессе» в борьбе за итоги президентских выборов.

«Мы достигаем большого прогресса! Результаты появятся на следующей неделе! Сделаем Америку великой снова!» — написал Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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