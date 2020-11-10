Протестующие избили спикера парламента Армении

У парламента Армении произошла стычка между демонстрантов с охранниками спикера парламента Арарата Мирзояна, передает Sputnik Армения.

По данным агентства, сам Мирзоян в этом время находился в автомобиле, его избили.

Уточняется, что протестующие пытались достать Мирзояна из автомобиля. Они окружили его и стали выкрикивать ругательства в его адрес.

Ранее сообщалось, что протестующие устроили погром в зданиях парламента и правительства страны. После этого они направились к правительственным дачам, где проживает премьер-министр Армении Никол Пашинян и его семья. Охраняющие территорию полицейские заявили демонстрантам, что премьера нет дома. Между правоохранителями и протестующими произошли стычки. По данным СМИ, в центре Еревана собралось несколько тысяч человек. К Площади Республики стекаются колонны сигналящих автомобилей.

Протесты начались в Ереване после принятия главами России, Армении и Азербайджана совместного заявления о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

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