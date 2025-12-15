Названо главное разочарование первой части РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов назвал игру московского «Динамо» под руководством уже бывшего главного тренера Валерия Карпина разочарованием первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» с Карпиным. Я очень хорошо отношусь к Валерию Георгиевичу, знаю его лично, мы общаемся. Я за него очень переживал. Но, к сожалению, у него в «Динамо» не получилось. И этому есть много причин – многочисленные травмы футболистов, не вошли в игру Осипенко с Глебовым, которые были приобретены у «Ростова», — отметил он.

17 ноября Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо», исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на девятой строчке с 21 баллом. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Динамо» сразится дома с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Карпина разочарованием года.