Пропавших на Ослянке туристов по-прежнему не удается найти

Следов пропавших на Ослянке туристов еще не нашли, сообщили в прокуратуре

Сведений о следах пропавших на пермской горе Ослянке туристов нет, место их нахождения и сигналы телефонов не установлены. Об этом сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.

«Поиски продолжаются. Никаких сведений о следах туристов, установлении их места по сигналам телефонов нет», — сообщили в ведомстве.

Аналогичную информацию предоставили в МЧС. Там сообщили, что за первый день поисков пропавших туристов обнаружить не удалось. Помимо спасателей в поисках участвуют 20 волонтеров на снегоходах.

13 декабря группа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае при попытке восхождения на гору Ослянка. Среди них были как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Во время нахождения на маршруте они попали в сильную пургу и перестали выходить на связь. На туристическую базу вернулись только двое из 15 человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что для поиска пропавших в Пермском крае туристов запустят беспилотник.