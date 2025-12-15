На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрий Лоза назвал самый неприглядный факт в деле Долиной

Певец Юрий Лоза заявил, что фигурантка в деле Долина тоже жертва мошенников
true
true
true
close
Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза рассказал в Telegram-канале о самом неприглядном факте в деле с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной.

Лоза напомнил, что фигурантка дела Анжела Цырульникова тоже является жертвой мошенников. Женщина, забравшая наличные у Долиной, не знала, что передает деньги злоумышленникам. Она рассказывала, что была вынуждена продать все драгоценности и оформить на себя кредиты.

«После этого с ней, по ее словам, связался сотрудник ФСБ под прикрытием, который пообещал помочь расплатиться с долгами, если она ему поможет, — что она в итоге и сделала. В итоге одна жертва мошенников получила назад и деньги, и квартиру, а другая — 9 лет и 6 месяцев колонии», — заявил артист.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. Пользователи сети раскритиковали решение суда, а также начали отменять артистку, делать с ней мемы и называть «Гринчем, похитительницей новоселья».

5 декабря Долина пообещала вернуть средства покупательнице в полном объеме, но в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.

Ранее Долиной нашли замену в новогоднюю ночь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами