Юрий Лоза назвал самый неприглядный факт в деле Долиной

Певец Юрий Лоза рассказал в Telegram-канале о самом неприглядном факте в деле с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной.

Лоза напомнил, что фигурантка дела Анжела Цырульникова тоже является жертвой мошенников. Женщина, забравшая наличные у Долиной, не знала, что передает деньги злоумышленникам. Она рассказывала, что была вынуждена продать все драгоценности и оформить на себя кредиты.

«После этого с ней, по ее словам, связался сотрудник ФСБ под прикрытием, который пообещал помочь расплатиться с долгами, если она ему поможет, — что она в итоге и сделала. В итоге одна жертва мошенников получила назад и деньги, и квартиру, а другая — 9 лет и 6 месяцев колонии», — заявил артист.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. Пользователи сети раскритиковали решение суда, а также начали отменять артистку, делать с ней мемы и называть «Гринчем, похитительницей новоселья».

5 декабря Долина пообещала вернуть средства покупательнице в полном объеме, но в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.

Ранее Долиной нашли замену в новогоднюю ночь.