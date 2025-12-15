В ЕС увеличилось количество стран, выступающих против экспроприации активов РФ

Количество стран — членов Европейского союза (ЕС), выступающих против реализации плана по экспроприации замороженных активов РФ для выдачи так называемого «репарационного кредита» Украине, увеличилось до семи. Об этом пишет Euractiv.

В материале уточняется, что три государства — Бельгия, Венгрия и Словакия — с самого начала не одобрили эту инициативу. Теперь к ним присоединились Чехия, Болгария, Италия и Мальта.

По данным портала, последние четыре страны выступили против плана Европейской комиссии (ЕК) по экспроприации российских активов, так как их правительства активно поддерживают позицию администрации президента США Дональда Трампа. Речь идет об убежденности американских властей в том, что реализация плана может подорвать возможности скорого урегулирования конфликта на Украине.

Журналисты обратили внимание, что глава Европейского совета Антониу Кошта должен будет поддержать или отклонить инициативу ЕК в ходе саммита лидеров стран — членов регионального содружества, который запланирован на 18 декабря. При этом любое его решение «нанесет серьезный ущерб ЕС и может привести к его политическому расколу», подчеркивается в публикации.

15 декабря верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала сложность дискуссий по выделению «репарационного кредита» Украине под активы РФ. Она добавила, что у стран — членов союза еще есть несколько дней, чтобы достичь договоренностей.

