Переговоры Украины и США в Берлине завершились

В Берлине завершились переговоры делегации Украины и США по мирному соглашению, предложенному американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает украинский «5 канал» со ссылкой на советника Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина.

По его словам, в ходе встречи, которая продлилась около двух часов, стороны подробно обсудили мирный план из 20 пунктов. Продолжительность предыдущего раунда составляла порядка пяти часов.

14 декабря в Берлине прошел первый раунд переговоров США и Украины по мирному плану Трампа. Еще до начала диалога Зеленский заявил, что Киев может отказаться от членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны США и Европы. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после встречи заявил о «значительном прогрессе». При этом СМИ охарактеризовали переговоры как сложные и изнурительные, сравнив их с перетягиванием каната. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

