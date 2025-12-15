На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Словарь Merriam-Webster назвал слово года

Слоп стал словом 2025 года по версии словаря Merriam-Webster
NAOWARAT/Shutterstock/FOTODOM

Американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2025 года термин «слоп» (slop). Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы определяем slop как «цифровой контент низкого качества, который обычно производится в больших количествах с помощью искусственного интеллекта», — говорится в публикации.

В XVIII веке слово обозначало мягкую грязь, в XIX веке — пищевые отходы, а позднее — вещи небольшой ценности или вообще без нее.

Другими популярными словами и выражениями в 2025 году стали gerrymander («манипулирование избирательными округами»), touch grass («потрогать траву» — заниматься обычными делами в реальном мире), performative («показной») и tariff («пошлина»).

5 декабря Общество немецкого языка (GfdS) в Висбадене сообщило, что немецкое словосочетание «KI-Ära» («эпоха искусственного интеллекта») стало словом 2025 года в Германии.

1 декабря словом 2025 года по версии Оксфордского словаря английского языка стал «рейджбейт» (rage bait), обозначающий намеренно провокационный интернет-контент.

Ранее было названо научное слово 2025 года.

