Защита Долиной подала возражения на жалобу Лурье

Защита народной артистки РФ Ларисы Долиной подала возражения на жалобу Полины Лурье в Верховный суд РФ по спору из-за квартиры. Об этом говорится на сайте суда.

«В суд поступили возражения адвоката, действующего в интересах Долиной, на жалобу Лурье», — говорится в заявлении.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и теперь вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру, а сам прецедент запустил целую волну отмены сделок, в результате чего жертвами стали добросовестные покупатели. После этого в СМИ начали появляться сообщения о том, что Долина якобы столкнулась с отменами своих выступлений и сдачей билетов на шоу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

