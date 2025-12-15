Певица Слава задумалась подать в суд на Ларису Долину: «Точно революцию подниму»

Певица Слава пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не может совершить сделку по продаже собственной квартиры из-за дела с недвижимостью Ларисы Долиной.

Слава рассказала, что ее покупатели отказываются подписывать договор до решения Верховного суда в деле Долиной. Если орган государственной власти встанет на сторону народной артистки, то приобретатели откажутся от сделки.

«Я не знаю, что мне по этому поводу сказать. Может, мне подать в суд на Ларису Долину? Потому что люди просто боятся покупать квартиру у популярных людей, потому что они думают, что мы их [обманем]», — поделилась певица.

По словам Славы, продажа квартиры помогла бы ей снизить количество концертов, немного отдохнуть, а также финансово помочь не только себе, но и близким. Она расплакалась и пожаловалась на усталость.

Артистка подчеркнула, что всегда живет «по ноте закона» и стабильно платит налоги. Слава уверена, что в деле Долиной происходит произвол.

«Это полный произвол, несправедливость, взяточничество и все остальное. Я очень сильно жду решения Верховного суда! Если оно будет… Давайте послушаем, какое оно будет. Я точно революцию подниму!» — заявила знаменитость.

Слава назвала «бредятиной» то, что из-за скандала с Долиной у нее возникли проблемы с продажей недвижимости.

