Критик Трампа, борец с Россией. Чем известен убитый в США режиссер Роб Райнер

В Лос-Анджелесе нашли мертвыми режиссера Роба Райнера и его жену Мишель. По данным СМИ, супруги скончались от ножевых ранений. Полиция пока не установила подозреваемого, однако источники журнала People сообщили, что к убийству может быть причастен сын пары — сценарист Ник Райнер, уже давно страдающий от наркозависимости. Роб Райнер был известен по таким картинам, как «Принцесса-невеста» и «Когда Гарри встретил Салли». В 2021 году он также объявил, что готовит документальный сериал об отношениях Путина и Трампа, но проект так и не вышел в прокат.

Голливудский актер и режиссер Роб Райнер и его супруга Мишель были найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил телеканал CNN.

Изначально спасатели заявили об обнаружении двух тел, принадлежащих мужчине 78 лет и женщине 68 лет. Их имена не назывались. Однако позже представитель семьи Райнеров подтвердил, что тела принадлежат режиссеру и его супруге.

«С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели Мишель и Роба Райнеров. Мы потрясены этой внезапной утратой и просим о соблюдении конфиденциальности в это невероятно трудное время», — говорилось в заявлении. Информацию о смерти супругов также подтвердила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

Источники ABC News, TMZ и NBS News в правоохранительных органах сообщили, что постановщик и его жена скончались от ножевых ранений. Капитан полиции Лос-Анджелеса Майк Бланд подтвердил, что детективы рассматривают убийство в качестве одной из версии. Несколько собеседников журнала People рассказали, что к нему причастен сын супругов — сценарист Ник Райнер , который ранее заявлял о своей наркозависимости, начавшейся еще в подростковом возрасте.

По данным CNN, полицейские уже допрашивают членов семьи Райнеров в связи трагедией. Однако, по словам заместителя начальника полиции Лос-Анджела Алана Хэмилтона, правоохранители пока не установили личность подозреваемого и никого не задерживали. Сейчас полиция дожидается ордера на обыск дома, чтобы провести полное расследование обстоятельств гибели Роба и Мишель Райнеров.

Биография Роба Райнера

Роб Райнер родился в творческой семье. Его мать Эстелль Райнер была актрисой, а отец Карл Райнер — комиком, актером, режиссером и сценаристом, получившим девять премий «Эмми». Свою профессиональную карьеру будущий режиссер начал в качестве сценариста с написания комедии «Комедийный хор братьев Смотерс». Позже он стал известен и как актер благодаря ролям в ситкоме «Все в семье». На протяжении всей жизни он продолжал сниматься в кино, в основном в эпизодических ролях. Однако были в его карьере и партии покрупнее. Например, роль отца героя Леонардо Ди Каприо в комедии Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит».

В качестве режиссера Райнер поставил несколько десятков фильмов, включая картины «Принцесса-невеста», «Останься со мной» и «Это — Spinal Tap». Кроме этого, он также был одним из создателей компании Castle Rock Entertainment, для которой снял такие ленты, как «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней».

В 2017 году режиссер вошел в состав консультативного совета «Комитета по расследованию против России» — некоммерческой неправительственной организации, которая занимается журналистскими расследованиями и публицистикой. FoxNews сообщал, что Райнер стал инициатором ее создания.

В 2021-м в интервью изданию Deadline постановщик также рассказывал, что собирается снять сериал из 10–13 эпизодов, посвященный отношениям президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По словам режиссера, он хотел сделать «первый настоящий исторический срез» и показать, как развивались отношения двух лидеров. Проект получил название «Шпион и агент», однако так и не увидел свет. Самого Трампа Райнер неоднократно критиковал, считая его «некомпетентным».