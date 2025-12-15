Республика Ирландия задумалась о возможном вступлении в НАТО под предлогом якобы «российской угрозы». Об этом сообщает портал Euractiv.
Отмечается, что на фоне появления в воздушном пространстве страны неизвестных беспилотников среди населения разожглась дискуссия о нейтралитете Ирландии и целесообразности вступления в Североатлантический альянс. Согласно опросам, около трети ирландцев поддерживают эту возможность, а еще треть не определилась.
Основным противником возможного вступления Ирландии в НАТО выступает левая партия «Шинн Фейн», которая призывает к нормализации отношений с Россией.
В ноябре этого года президент Ирландии Кэтрин Коннолли заявляла о приверженности сохранению военного нейтралитета страны.
В своей речи на инаугурации политик подчеркнула, что Ирландия бережно хранит традиции нейтралитета и непрерывно ведет миротворческую деятельность с 1958 года. Перед избранием Коннолли неоднократно критиковала деятельность НАТО и указывала на связь между «имперской» активностью США и СВО.
