Еще одна страна захотела вступить в НАТО из-за якобы «российской угрозы»

Euractiv: Ирландия задумалась о вступлении в НАТО под предлогом защиты от России
Clodagh Kilcoyne/Reuters

Республика Ирландия задумалась о возможном вступлении в НАТО под предлогом якобы «российской угрозы». Об этом сообщает портал Euractiv.

Отмечается, что на фоне появления в воздушном пространстве страны неизвестных беспилотников среди населения разожглась дискуссия о нейтралитете Ирландии и целесообразности вступления в Североатлантический альянс. Согласно опросам, около трети ирландцев поддерживают эту возможность, а еще треть не определилась.

Основным противником возможного вступления Ирландии в НАТО выступает левая партия «Шинн Фейн», которая призывает к нормализации отношений с Россией.

В ноябре этого года президент Ирландии Кэтрин Коннолли заявляла о приверженности сохранению военного нейтралитета страны.

В своей речи на инаугурации политик подчеркнула, что Ирландия бережно хранит традиции нейтралитета и непрерывно ведет миротворческую деятельность с 1958 года. Перед избранием Коннолли неоднократно критиковала деятельность НАТО и указывала на связь между «имперской» активностью США и СВО.

Ранее в Кремле оценили заявление Владимира Зеленского о готовности Украины отказаться от членства в НАТО.

