Погиб Роб Райнер — голливудский режиссер и критик Трампа

Американский режиссер и актер Роб Райнер погиб в возрасте 78 лет вместе с супругой Мишель в своем доме в Лос-Анджелесе, их тела с ножевыми ранениями нашли 14 декабря. По информации журнала People, к убийству может быть причастен их сын Ник.

Райнер родился в еврейской семье в Нью-Йорке 6 марта 1947 года. В 13 лет оказался в Лос-Анджелесе, где окончил среднюю школу и Калифорнийский университет.

В 1968-м начал карьеру сценариста, а затем получил известность как актер, сыграв в ситкоме «Все в семье» (1971–1979). Среди других его актерских работ — «Сбрось маму с поезда» (1987), «Неспящие в Сиэтле» (1993), «Пули над Бродвеем» (1994), «Клуб первых жен» (1996), «Основные цвета» (1998), «Эд из телевизора» (1999) и «Волк с Уолл-стрит» (2013).

В 1984-м Райнер дебютировал в качестве режиссера с псевдодокументальным фильмом «Это — Spinal Tap», повествующим о стареющей британской рок-группе. Впоследствии он получил признание за постановку таких фильмов, как «Принцесса-невеста» (1987), «Когда Гарри встретил Салли» (1989), «Мизери» (1990), «Несколько хороших парней» (1992), «Американский президент» (1995). Всего Райнер снял 30 кинокартин.

Режиссер — обладатель двух премий «Эмми» (1974, 1978) и премии «Хьюго» (1988).

С 1971 по 1981 он состоял в браке с актрисой Пенни Маршалл. С 1989 года женат на фотографе Мишель Зингер, у супругов трое детей.

Райнер часто критиковал президента США Дональда Трампа в социальных сетях и интервью. В частности, он называл главу Белого дома «неквалифицированным» и «умственно непригодным». На президентских выборах 2020 года Райнер поддержал кандидатуру Джо Байдена.

Фотографии из жизни режиссера — в галерее «Газеты.Ru».

