На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал причину пробуждений среди ночи у здоровых людей

Daily Mail: пробуждения среди ночи не всегда говорят о бессоннице
true
true
true
close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Внезапные кратковременные пробуждения посреди ночи нормальны, однако увеличение их частоты может говорить о повышении уровня стресса. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Дэвид Гарли, терапевт Национальной службы здравоохранения Великобритании.

«Общество и наша повседневная жизнь в значительной степени подчиняются расписанию, которое укладывается в 24 часа, но в нашем организме есть собственная встроенная система часов, называемая циркадным ритмом. Организм реагирует на свет и темноту и контролирует, когда человек чувствует сонливость или бодрость. Тогда выделяются гормоны мелатонин и кортизол соответственно», — объясняет эксперт.

Врач также отметил: вопреки распространенному мнению, отдых без пробуждений в течение всей ночи невозможен. Человек спит циклами по 90 минут и естественным образом просыпается после каждого из них.

«Сначала наступает поверхностный сон, который переходит в более глубокий. В последние 30 минут цикла наступает быстрый или REM-сон. Во время фазы быстрого сна мозг очень активен, как и в состоянии бодрствования — именно в это период возникают яркие сновидения и случается пробуждение», — уточнил доктор Гарли.

По словам врача, кратковременные «выбросы» из состояния сна происходят у всех людей, однако некоторые неспособны их запомнить — для здоровых людей это процесс не представляет опасности.

«Однако если пробуждения случаются часто или вызывают явное раздражение — это может говорить о высоком уровне эмоционального стресса. Еще одна классическая причина ночных пробуждений — это необходимость сходить в туалет. С такой жалобой часто обращаются пожилые мужчины. В этом случае лучше обратиться к терапевту, чтобы исключить рак предстательной железы», — предупредил врач.

Ранее ученые подтвердили, что недостаток сна сокращает продолжительность жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами