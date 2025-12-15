На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России начали снижаться цены на топливо

Правительство РФ отметило снижение цен на топливо в рознице
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В России отмечается динамика снижения цен на топливо в сегменте мелкого опта. Об этом сообщили в правительстве РФ, пишет ТАСС.

Кабмин подвел итоги штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.

«Производители соблюдают баланс поставок, оптимизируют логистику, увеличивают производство дизельного топлива и бензина, выполняя взятые на себя обязательства», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов.

До этого агентство ТАСС сообщило, что запрет на экспорт бензина из России могут продлить до конца февраля.

В свою очередь министр энергетики России Сергей Цивилев рассказал, что российское руководство разрабатывает новые меры на рынке топлива, чтобы гарантировать достаточное предложение. Планируется обеспечить достаточное количество топлива на рынке.

Ранее в Крыму зафиксировали дефицит бензина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами