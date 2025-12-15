В России начали снижаться цены на топливо

Правительство РФ отметило снижение цен на топливо в рознице

В России отмечается динамика снижения цен на топливо в сегменте мелкого опта. Об этом сообщили в правительстве РФ, пишет ТАСС.

Кабмин подвел итоги штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.

«Производители соблюдают баланс поставок, оптимизируют логистику, увеличивают производство дизельного топлива и бензина, выполняя взятые на себя обязательства», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов.

До этого агентство ТАСС сообщило, что запрет на экспорт бензина из России могут продлить до конца февраля.

В свою очередь министр энергетики России Сергей Цивилев рассказал, что российское руководство разрабатывает новые меры на рынке топлива, чтобы гарантировать достаточное предложение. Планируется обеспечить достаточное количество топлива на рынке.

Ранее в Крыму зафиксировали дефицит бензина.