Ученые раскрыли новые детали о 3I/ATLAS

Ученые раскрыли новые детали о комете 3I/ATLAS, пишет ESA.

Космическая рентгеновская обсерватория XMM-Newton Европейского космического агентства (ESA) провела наблюдения межзвёздной кометы 3I/ATLAS 3 декабря в течение около 20 часов. В этот период комета находилась на расстоянии примерно 282–285 миллионов километров от аппарата.

XMM-Newton использовала свою европейскую фотонную камеру (EPIC)-pn, одну из самых чувствительных рентгеновских камер, для регистрации излучения кометы. На полученных изображениях комета светится в низкоэнергетических рентгеновских лучах: красные участки указывают на рентгеновское свечение, а синие — на пустое космическое пространство с малым числом рентгеновских фотонов.

Рентгеновское излучение возникает, когда молекулы газа, выделяемые кометой, сталкиваются с солнечным ветром. Этот метод особенно чувствителен к газам, таким как водород и азот, которые почти невидимы для оптических и ультрафиолетовых инструментов, включая камеры космических телескопов Хаббл и JUICE. Рентгеновские наблюдения позволяют учёным выявлять и изучать состав кометы, недоступный для других приборов.

