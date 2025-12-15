На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители города в Запорожье остались без газа после атаки ВСУ

Балицкий: 60 абонентов оставил без газа в Каменке-Днепровской после атаки ВСУ
Екатерина Штукина/РИА Новости

В Каменке-Днепровской поврежден стальной надземный газопровод в результате атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ), 60 абонентов остались без газоснабжения. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В результате атаки со стороны ВСУ поврежден стальной надземный газопровод в Каменке-Днепровской. Без газоснабжения временно остались 60 абонентов», — написал он.

По словам губернатора, ремонтные работы начнутся после стабилизации обстановки в этом городе. Балицкий отметил, что опасность повторных ударов остается.

15 декабря глава Запорожской области также сообщил, что 1234 абонента по-прежнему остаются без электроснабжения в Куйбышевском, Каменско-Днепровском, Васильевском и Токмакском муниципальных округах. По его словам, восстановительные работы осложняются опасностью атак беспилотников. Кроме того, оборудование частично находится на заминированной территории, приближенной к линии фронта.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

