Еще одна группа туристов потерялась в Пермском крае

В Пермском крае потерялась еще одна группа туристов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«С места развертывания штаба по поиску пропавших людей поступила информация о второй группе, которая не вышла с маршрута 14.12.2025. В состав группы входит шесть человек (пять мужчин и одна женщина) на пяти снегоходах с волокушами», — сказали в ведомстве.

О пропаже первой группы туристов при попытке восхождения на гору Ослянка на снегоходах стало известно 13 декабря. Среди них были как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Во время нахождения на маршруте они попали в сильную пургу и перестали выходить на связь. На туристическую базу вернулись только двое из 15 человек.

Как сообщил координатор регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Кирилл Челышев, для поиска пропавших туристов будет использоваться беспилотник.

Подножие горы Ослянка разделено на круговые секторы, в каждом из которых проводятся поисково-спасательные действия. Спасателей и волонтеров распределили по участкам для максимально эффективного обследования территории. Поиски туристов осложняются сложными погодными условиями: низкими температурами и снегопадом.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее были названы главные версии пропажи семьи Усольцевых в тайге.