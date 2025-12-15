«Генсек НАТО похож на начинающего военкора». Почему Россия не будет нападать на Европу

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантическому альянсу надо готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды». Однако тренд на конфронтацию с Москвой не разделяет, в частности, вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Почему разговоры о нападении России на Европу — это «чушь», не имеющая под собой никаких оснований, — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини не разделяет тренд НАТО и Евросоюза на конфронтацию с Россией. Он призвал к переговорам, заявив, что воевать с ведущей ядерной державой — самоубийственная и абсурдная затея .

Поводом для подобного заявления одного из ведущих политиков Италии стало выступление генсека НАТО Марка Рютте в Берлине на прошлой неделе. Он заявил, что многие члены Североатлантического альянса не осознают «серьезности российской угрозы» Европе, но НАТО нужно предотвратить войну, «подобную той, которую пережили наши бабушки и деды, прабабушки и прадеды». По мнению Рютте, Европа будет «следующей целью России».

«Конфликт у наших дверей. Россия вернула войну в Европу. И мы должны быть готовы», — отметил генеральный секретарь НАТО.

В целом выступление Марка Рютте больше похоже на сообщение политолога средней руки и начинающего военкора, чем на доклад ответственного политического деятеля Североатлантического альянса.

А где доказательства?

Ни один тезис из речи генерального секретаря НАТО не подтвержден какими-либо конкретными разведывательными данными. В этом плане следует заметить, что Рютте далеко не одинок в подобного рода высказываниях и декларации об извечной агрессивности России стали просто дежурными в выступлениях многих европейских политиков.

Разберемся, что в подобных эскападах абсолютно не соответствует действительности с позиций исключительно планирования применения вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью».

Давайте рассмотрим период задолго до начала специальной военной операции, поскольку в НАТО и ЕС налицо утверждения о перманентной агрессивности России.

Если бы Россия в те времена разрабатывала планы нападения на НАТО (то есть стратегической наступательной операции на европейском театре военных действий), то это бы нашло свое отражение в тех задачах, которые верховный главнокомандующий поставил бы перед вооруженными силами.

Могут сказать – подобный документ представляет один из важнейших военных секретов государства, и его содержание никак не может быть расписано в средствах массовой информации. Действительно, все так и есть. Тем не менее о том, что такую задачу перед вооруженными силами президент России не ставил, можно догадаться по расчету необходимых сил и средств, их распределению, созданным группировкам.

Если планируется стратегическая наступательная операция на континентальном театре военных действий (агрессия против НАТО, как говорят политики типа Рютте), то привлекаемые войска (силы) должны выглядеть как минимум следующим образом: несколько оперативно-стратегических объединений (фронтов), армии ВВС и ПВО, Дальняя авиация, флоты, резервы верховного главнокомандования. То есть речь, без всякого преувеличения, в этом случае идет о многомиллионных группировках, готовых к вторжению на территорию государств — участников НАТО.

Но в мирное время (предвоенный период) создание таких группировок и оперативное оборудование театра военных действий занимают долгие годы. Ведь не станешь же выводить войска для расквартирования в чистое поле. И если бы у России на самом деле были планы вторжения в Европу, и боевой и численный состав российских вооруженных сил отвечал реализации этих целей, то Марк Рютте в своем выступлении мог, к примеру, сказать и так:

«О неминуемом вторжении Вооруженных сил России в Европу более чем явственно свидетельствуют созданные группировки войск (сил). В частности, в районе Пскова развернуто полевое управление Северо-Западного фронта. Это оперативно-стратегическое объединение включает в своем составе 15 мотострелковых и танковых дивизий, две ракетные бригады, три артиллерийские бригады, действия войск поддерживает воздушная армия и силы Балтийского флота. В районе Смоленска развертывается Западный фронт в составе 20 дивизий. В Ростове-на-Дону готов к наступательным действиям Юго-Западный фронт в составе 30 дивизий…» и т. д. То есть в докладе Марка Рютте должны быть перечислены объединения и соединения ВС РФ, пункты их дислокации, обращено внимание на наступательных характер созданных группировок.

Однако кроме лозунгов и восклицаний в сообщении генерального секретаря НАТО практически ничего нет. Военная часть его доклада равна нулю. Что характерно, все это в полном объеме соответствует реальности – в европейской части России действительно нет ничего подобного, что напоминало бы о приготовлениях к стратегической наступательной операции на Европейском ТВД. Стало быть, и верховный главнокомандующий ВС России таких задач перед армией и флотом не ставил. И называет возможности атаки на западные страны «чушью».

Так что готовая к вторжению в Европу армия России в полном объеме находится исключительно в сфере воображения генерального секретаря НАТО.

Могут сказать – этого сейчас нет. А вот после завершения СВО Европа будет «следующей целью России». Но тогда опять-таки генеральному секретарю НАТО надо будет называть какие-либо конкретные разведывательные признаки приготовлений Москвы к вторжению в Европу, то есть обращать внимание на перевод Вооруженных сил России с мирного на военное положение, оперативное развертывание войск на Европейском театре военных действий, стратегические перегруппировки, развертывание первоочередных стратегических резервов, занятие войсками рубежей, позиций и назначенных районов, перебазирование авиации на оперативные аэродромы и т. д.

Зачем России нападать на Европу?

И теперь о самом главном, о чем не сказал генеральный секретарь НАТО, а ведь он должен был об этом заявить в первую очередь, то есть начать свое выступление именно с этого, — Рютте никак не обозначил возможных причин вооруженного конфликта между Россией и НАТО.

То есть генсек НАТО так и не назвал неразрешимые политическими средствами противоречия (территориальные, экономические, религиозные, идеологические), которые должны привести к неизбежной войне между Москвой и альянсом.

Именно с этого должно начинаться выступление ответственного политического деятеля, к каковому должен по идее относиться Марк Рютте. Затем, после неразрешимых мирными средствами противоречий, генеральный секретарь НАТО должен был ясно и конкретно обозначить военно-политические цели конфликта и послевоенное устройство мира.

А вместо этого в выступлении Марка Рютте демонстрировался откровенный поток сознания и разного рода чепуха типа «дедов и прадедов». Тогда встает вопрос сугубо риторического плана – о чем можно разговаривать с подобными деятелями Североатлантического альянса и возможен ли с ними конструктивный разговор в принципе.

