Сосед годами насиловал девочку и запугивал, чтобы она никому не рассказала

В Индии мужчина четыре года насиловал школьницу и запугивал, чтобы она молчала
Shutterstock/Tinnakorn jorruang

Девушка из Индии четыре года подвергалась насилию со стороны соседа. Об этом сообщает Bhaskar English.

О произошедшем стало известно после того, как 14-летняя девушка пришла домой в подавленном настроении. Когда родственники стали расспрашивать ее, выяснилось, что уже длительное время она находится под давлением со стороны соседа.

По ее словам, около четырех лет назад она пришла на дополнительные занятия. Застав ее в помещении одну, сосед изнасиловал ее. При этом несовершеннолетняя сопротивлялась, но это не возымело эффекта.

После этого подобные инциденты повторялись. Каждый раз, когда сосед заставал школьницу одну, он совершал в ее отношении действия сексуального характера и угрожал расправой с ее семьей в случае, если она расскажет кому-то о происходящем.

Узнав об этом, брат девушки обратился в полицию. Сотрудники возбудили уголовное дело, на данный момент они проводят все необходимые мероприятия.

Ранее мужчина 25 дней держал школьницу в плену и насиловал.

