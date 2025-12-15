На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо количество россиян, уже отобравшихся на Олимпиаду

Семеро россиян смогли отобраться на Олимпийские игры 2026 года
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Семеро российских спортсменов сумели отобраться на зимние Олимпийские игры — 2026.

Первыми путевки завоевали фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми, кому Международная федерация лыжного спорта и сноуборда подтвердила нейтральный статус, и они прошли отбор на ОИ на прошедшем в Давосе этапе Кубка мира. В конькобежном спорте на Олимпиаду попали две российские спортсменки — Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее глава МОК четко ответила украинскому журналисту на вопрос про Россию.

Все новости на тему:
Олимпиада 2026
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами