Названо количество россиян, уже отобравшихся на Олимпиаду

Семеро российских спортсменов сумели отобраться на зимние Олимпийские игры — 2026.

Первыми путевки завоевали фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми, кому Международная федерация лыжного спорта и сноуборда подтвердила нейтральный статус, и они прошли отбор на ОИ на прошедшем в Давосе этапе Кубка мира. В конькобежном спорте на Олимпиаду попали две российские спортсменки — Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее глава МОК четко ответила украинскому журналисту на вопрос про Россию.