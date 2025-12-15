Видео: в Курганской области машина с ребенком разбилась в ДТП

В Курганской области школьник не выжил в жестком ДТП с фурой

В Шумихинском округе Курганской области автомобиль с подростком разбился в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Курган».

«Авария произошла 14 декабря около 14:20 на 141-м километре трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. По предварительным данным ГИБДД, водитель Toyota RAV4 1986 года рождения при обгоне и возвращении в свою полосу не справилась с управлением и столкнулась с большегрузом», — говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: кузов транспорта смят полностью, а детали от машины разлетелись по проезжей части.

По данным канала, в результате аварии водитель иномарки и пассажир, подросток 2009 года рождения, получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще одна пассажирка 2015 года рождения госпитализирована.

