В Башкирии артистки театра оперы и балета отказались выступать под хит Инстасамки

В Башкирском театре оперы и балета исполнили «За деньги да» на итальянском

В Башкирском театра оперы и балета там исполнили хит рэперши Инстасамки (настоящее имя Дарья Еропкина) «За деньги да» на итальянском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Первый показ новой постановки «Севильский цирюльник» Джоакино Россини с переведенной песней исполнительницы прошел 12 декабря.

По данным канала, несколько ведущих исполнительниц оперы отказались выступать в постановке из-за трека.

«У новой постановки будет своя изюминка, в том числе, интересные детали, связанные с проекцией. Все секреты рассказывать не буду, но скажу, что зритель увидит много неожиданного!» — рассказывал перед премьерой режиссер-постановщик оперы Сергей Широков.

Актриса Юлия Топольницкая поддержала Инстасамку в желании стать артисткой. Топольницкая отметила, что не против сняться с Инстасамкой в фильме или сериале.

Ранее Инстасамка заявила, что хочет создать сериал или мультфильм.