Глава Еврокомиссии примет участие в переговорах по Украине в Берлине

Reuters: фон дер Ляйен приедет в Берлин на встречу по урегулированию на Украине
Alexis Sciard/Global Look Press

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет в Берлине вечером 15 декабря на переговоры по мирному плану для Украины. Об этом сообщает Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится в Берлине, где ведет переговоры с посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По данным агентства, фон дер Ляйен, а также лидеры Великобритании, Италии, Нидерландов, Польши и Швеции входят в число тех, кто, как ожидается, присоединится к переговорам вечером этого дня.

14 декабря в Берлине прошел первый раунд переговоров США и Украины по мирному плану американского президента Дональда Трампа. Еще до начала диалога Зеленский заявил, что Киев может отказаться от членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны США и Европы. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после встречи заявил о «значительном прогрессе». При этом СМИ охарактеризовали переговоры как сложные и изнурительные, сравнив их с перетягиванием каната. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности Украины отказаться от членства в НАТО.

