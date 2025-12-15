На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд удовлетворил иск «Русала» к Rio Tinto

Суд удовлетворил иск «Русала» к Rio Tinto почти на 105 млрд рублей
Пресс-служба «Русала»

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск компании «Русал» к австралийско-британской горнодобывающей группе Rio Tinto, постановив взыскать с ответчика почти 105 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные картотеки инстанции.

В качестве ответчиков по делу указаны Rio Tinto Plc (Великобритания), Oyu Tolgoi Netherlands B.V. (Нидерланды), THR Oyu Tolgoi Ltd (Британские Виргинские острова), а также ряд структур группы в Австралии — Rio Tinto Aluminium Ltd, Rio Tinto Aluminium (Holdings) Ltd, Rio Tinto Ltd и RTA Holdco Australia 5 Pty Ltd.

Третьими лицами по делу проходят Queensland Alumina Ltd — совместное предприятие «Русала» и Rio Tinto, Rusal Ltd (Джерси), АО «Русал», а также Alumina and Bauxite Company Ltd (Британские Виргинские острова).

11 апреля «Русал» инициировала разбирательство в Калининградском областном арбитражном суде, предъявив иск к горнодобывающей компании Rio Tinto на сумму, близкую к 105 млрд рублей.

Ранее суд изъял дебиторскую задолженность Google France на сумму более полумиллиарда евро.

