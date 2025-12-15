Над регионами России сбили 130 БПЛА. Военная операция, день 1391-й

В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения по использованию воздушного пространства, сообщила авиагавань.
Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» нанес удар по пунктам временной дислокации формирований ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
⚡Владимир Зеленский на переговорах со Стивеном Уиткоффом в Берлине предложил отказаться от стремления Украины в НАТО, пишет Reuters.
Часть Каменска Ростовской области, хутор Масловка и станция Погорелово остались без воды после атаки БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
🔴Над регионами России с 7:00 до 8:00 мск уничтожили 16 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Над Калужской областью сбили шесть БПЛА, над Брянской — пять, над Московской — четыре (в том числе три БПЛА, летевших на Москву), над Тамбовской — один.
Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил замаскированные позиции противника в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
❗В Запорожской области в результате атак ВСУ пострадали семь человек, в том числе ребенок 2010 года рождения, погибли двое, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
🔴Президент Финляндии Александр Стубб заявил о наступлении критического момента в мирных переговорах по Украине.
«Я думаю, мы находимся в критическом моменте мирных переговоров, и в то же время мы, вероятно, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за эти четыре года», — сказал он.
В периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево ввели временные ограничения из-за сигнала «Ковер», сообщила авиагавань.
Командование ВСУ поставило задачу новому комбригу 57-й отдельной мотопехотной бригады Виталию Поповичу под угрозой снятия с должности вернуть позиции на Харьковском направлении, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Главы МИД стран-членов Евросоюза обсудят на своем последнем в этом году заседании в Брюсселе 15 декабря помощь Украине, новые санкции против России, а также Ближний Восток и Китай, пишет РИА Новости.
❗Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич участвовал переговорах делегаций США и Украины в Берлине, пишет РИА Новости.
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине проходили конфиденциально, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
🔴Над регионами России ночью уничтожили 130 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Астраханской областью сбили 38 БПЛА, над Брянской — 25, над Московской — 25 (в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву), над Белгородской, Ростовской и Калужской — по восемь, над Тульской — шесть, над Калмыкией — четыре, над Курской и Орловской — по три, над Рязанской и Каспийским морем — по одному.