Политика

Над регионами России сбили 130 БПЛА. Военная операция, день 1391-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1391-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости
Над регионами России ночью уничтожили 130 беспилотников ВСУ. По информации Frankfurter Allgemeine Zeitung, переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине проходили конфиденциально. Главы МИД стран — членов Евросоюза обсудят на своем последнем в этом году заседании в Брюсселе 15 декабря помощь Украине и новые санкции против России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
9:17

В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения по использованию воздушного пространства, сообщила авиагавань.

9:10

Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» нанес удар по пунктам временной дислокации формирований ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

9:08

В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил оперштаб региона.

9:06

Владимир Зеленский на переговорах со Стивеном Уиткоффом в Берлине предложил отказаться от стремления Украины в НАТО, пишет Reuters.

9:00

Часть Каменска Ростовской области, хутор Масловка и станция Погорелово остались без воды после атаки БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

8:55

🔴Над регионами России с 7:00 до 8:00 мск уничтожили 16 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Над Калужской областью сбили шесть БПЛА, над Брянской — пять, над Московской — четыре (в том числе три БПЛА, летевших на Москву), над Тамбовской — один.

8:49

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил замаскированные позиции противника в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

8:35

❗В Запорожской области в результате атак ВСУ пострадали семь человек, в том числе ребенок 2010 года рождения, погибли двое, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

8:25

🔴Президент Финляндии Александр Стубб заявил о наступлении критического момента в мирных переговорах по Украине.

«Я думаю, мы находимся в критическом моменте мирных переговоров, и в то же время мы, вероятно, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за эти четыре года», — сказал он.

8:14

В периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево ввели временные ограничения из-за сигнала «Ковер», сообщила авиагавань.

8:10

Командование ВСУ поставило задачу новому комбригу 57-й отдельной мотопехотной бригады Виталию Поповичу под угрозой снятия с должности вернуть позиции на Харьковском направлении, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

8:05

Главы МИД стран-членов Евросоюза обсудят на своем последнем в этом году заседании в Брюсселе 15 декабря помощь Украине, новые санкции против России, а также Ближний Восток и Китай, пишет РИА Новости.

8:04

❗Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич участвовал переговорах делегаций США и Украины в Берлине, пишет РИА Новости.

8:03

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине проходили конфиденциально, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

8:02

🔴Над регионами России ночью уничтожили 130 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Над Астраханской областью сбили 38 БПЛА, над Брянской — 25, над Московской — 25 (в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву), над Белгородской, Ростовской и Калужской — по восемь, над Тульской — шесть, над Калмыкией — четыре, над Курской и Орловской — по три, над Рязанской и Каспийским морем — по одному.

8:00

Сегодня 1391-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

