В Астраханской области раскрыли цели массированной атаки украинских БПЛА

Бабушкин: целями атаки ВСУ на Астраханскую область были промышленные объекты
Алексей Майшев/РИА Новости

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие Астраханскую область, целились в энергетические и промышленные объекты. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Бабушкин.

По его словам, это была одна из самых массированных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым подвергалась Астраханская область.

«Главными целями были промышленные и энергетические объекты. <...> При падении обломков возникли локальные очаги возгорания, которые были оперативно ликвидированы», — говорится в заявлении.

Бабушкин подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

15 декабря министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над территорией страны сбили 130 украинских дронов. Атака продолжалась в период с 23:00 мск 14 декабря до 7:00 мск 15 декабря. Больше всего БПЛА — 38 — ликвидировали в Астраханской области. Кроме того, один беспилотник уничтожили над акваторией Каспийского моря.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в регионе после атаки дронов загорелись два легковых автомобиля. Также в административном центре и Тарасовском районе выявили повреждение частных жилых домов.

Ранее в Курской области в результате атаки БПЛА пострадал мужчина.

