«Изнурительные пятичасовые переговоры». Что Украина и США обсуждают в Берлине?

WSJ: переговоры США и Украины в ФРГ были сложными, как перетягивание каната
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и президент Украины Владимир Зеленский пожимают друг другу руки во время переговоров в Берлине, 14 декабря 2025 года

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters
14 декабря в Берлине прошли переговоры США и Украины, на которых стороны в очередной раз обсуждали мирный план Дональда Трампа. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после встречи заявил о «значительном прогрессе». При этом СМИ охарактеризовали переговоры как сложные и изнурительные, сравнив их с перетягиванием каната. О чем говорили делегации — в материале «Газеты.Ru».

Делегации США и Украины достигли «значительного прогресса» в ходе переговоров в Берлине. Об этом заявил в соцсети X спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Он добавил, что стороны «провели обстоятельные дискуссии» по мирному плану из 20 пунктов, обсудили экономические вопросы и другие темы. Переговоры продлились пять часов, в них, помимо Уиткоффа, участвовали президент Украины Владимир Зеленский, а также предприниматель и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Ожидается, что встреча продолжится 15 декабря. К ней присоединятся несколько европейских лидеров.

Еще до начала переговоров украинский лидер заявил, что Украина может отказаться от членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны США и Европы. Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что Москва должна будет пойти на компромисс при давлении Вашингтона и Брюсселя.

«План не будет такой, который будет нравиться всем. Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана»,

— сказал президент Украины.

Помощник президент РФ Юрий Ушаков, комментируя встречу, отмечал, что США вряд смогут выработать хорошие предложения по урегулированию конфликта на Украине после консультаций с Киевом и европейскими лидерами.

Изнурительные переговоры

СМИ сообщают, что прошедшие в Берлине переговоры были сложными. Газета The Wall Street Journal сравнила их с перетягиванием каната. По данным издания, американская сторона не желает идти на компромисс по мирному плану. Так,

США настаивают на том, что решение должно быть принято до конца года, в то время как Владимир Зеленский и его европейские союзники отмечают наличие существенных разногласий, которые необходимо урегулировать до заключения какого-либо соглашение.

Среди них, как пишет издание, территориальный вопрос и участие Вашингтона в обеспечении гарантий безопасности.

«Великобритания, Франция и другие европейские страны разработали подробные планы оказания помощи Украине, включая возможное размещение в стране сил поддержки, и обсудили их с американскими военными чиновниками. Однако, по данным Украины и Европы, Вашингтон еще не принял политического решения о том, какую помощь он готов оказать», — говорится в материале.

Издание Kyiv Post также охарактеризовало переговоры как «самый подробный разговор о последовательности действий», включающий обсуждение механизмов прекращения огня, гарантий безопасности и экономической стабилизации.

«Это была не постановочная фотосессия. Это были изнурительные пятичасовые переговоры, в ходе которых никто не делал вид, что компромиссы не приведут к политическим взрывам», — заявил один из западных чиновников, знакомых с ходом беседы.

По данным издания, президент Украины выдвинул гарантии безопасности в качестве предварительного условия для любой окончательной сделки. Американская сторона при этом предлагала «многоэтапный подход», в котором они будут согласованы со временем. Kyiv Post отметило, что Киев относится к этому предложению с осторожностью.

Красные линии

Газета Bild также раскрыла, что на переговорах Зеленский в очередной раз обозначил, что вывод украинских войск с Донбасса остается для Киева «красной линией».

Издание при этом отметило, что украинский лидер заявил о своей готовности обсуждать отказ страны от вступления в НАТО и проведение президентских выборов в сжатые сроки.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на экспертов ранее сообщало, что предложение Зеленского отказаться от вступления в Североатлантический альянс вряд ли окажет существенное влияния на ход мирных переговоров, так как членство Киева и так долгое время было нереалистичным.

