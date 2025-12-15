Угроза для государства. Панк-группу Pussy Riot признали экстремистской

Панк-группу Pussy Riot признали в России экстремистской организацией. Ранее иск с таким требованием подала в суд Генпрокуратура РФ. В нем было указано, что поводом стали акции, представляющие угрозу для безопасности государства. По данным ТАСС, речь идет о двух акциях Pussy Riot — панк-молебне в храме Христа Спасителя в феврале 2012 года и выбегание на поле во время финального матча ЧМ-2018 по футболу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией панк-группу Pussy Riot и запретил ее деятельность на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Как передавал корреспондент ТАСС, заседание прошло в закрытом формате. Ранее с требованием закрыть процесс выступила представитель Генпрокуратуры РФ, которая сообщила, что в деле есть информация, доступ к которой в соответствии с законом ограничен. О чем конкретно идет речь, представитель ведомства не уточнила.

После оглашения решения суда адвокат Леонид Соловьев, представляющий интересы группы, заявил ТАСС, что решение будет обжаловано.

О том, что Генпрокуратура подала иск о признании Pussy Riot экстремистской организацией, стало известно 28 ноября из сообщения, опубликованного на сайте Минюста РФ. 15 ноября прокурор сообщил, что иск был подан из-за акций, «представляющих угрозу для безопасности государства».

Перед судебным заседанием 15 декабря адвокат Соловьев не согласился с доводами прокуратуры. Защитник отметил, что акции Pussy Riot никогда не были направлены на свержение конституционного строя, а носили иронический характер.

Также Соловьев прокомментировал и то, что лидером организации Генпрокуратура считает Марию Алехину.

«Организатором группы Алехина не являлась, более того, в иске к членам группы причисляются люди, которые когда-то давно участвовали в одной акции и с тех пор отношения к ней не имеют», — подчеркнул адвокат.

О каких акциях идет речь?

По данным ТАСС, речь в иске идет об акциях в храме Христа Спасителя и на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Первая акция прошла в феврале 2012 года. Тогда участницы Pussy Riot в балаклавах провели «панк-молебен» у алтаря храма Христа Спасителя. В марте того же года троих девушек — Марию Алехину, Екатерину Самуцевич и Надежду Толоконникову (признана в РФ иностранным агентом) — арестовали. Впоследствии им предъявили обвинения по статье о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и приговорили каждую к двум годам лишения свободы. Позже суд смягчил приговор Самуцевич, заменив наказание на условный срок. Еще две участницы акции так и остались неизвестными.

Вторая акция под названием «Милиционер вступает в игру» состоялась во время финального матча ЧМ-2018 по футболу между сборной Франции и Хорватии, который проходил в «Лужниках». Четверо участников Pussy Riot — Петр Верзилов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), Ника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Курачева в милицейской форме выбежали на поле, спровоцировав приостановку игры на полторы минуты. Позже группа заявила, что целью акции был призыв к освобождению политических заключенных, прекращению уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущению политической конкуренции в стране.

Против участников позже возбудили административное дело по двум статьям: нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ст. 20.31 КоАП РФ) и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов (ст. 17.12 КоАП РФ). Их арестовали на 15 суток и приговорили к штрафу в 1,5 тыс. руб. каждого за ношение милицейской формы. После отбывания первого ареста все четверо были вновь задержаны сотрудниками полиции, которые составили на участников акции новые протоколы по статье об организации или проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ст. 20.2 КоАП РФ).