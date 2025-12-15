На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Киев и восточная Украина близки к полному блэкауту

WP: Киев и восточная Украина близки к полному отключению электричества
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Энергетическая инфраструктура Украины близка к коллапсу, Киев и восточная часть республики находятся на грани полного отключения света. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, по всей Украине возникли перебои с электроснабжением в связи с наступлением холодов. По данным источников, знакомых с ситуацией, продолжение ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре может полностью вывести из строя систему передачи электроэнергии, когда большая часть поставок ведется с запада Украины на восток. По словам собеседников, это расколет страну на две части.

Высокопоставленный европейский дипломат указал, что Украина «если не на грани» полного отключения электричества на востоке, то «очень близка к этому».

По информации WP, Россия преследует цель по созданию «энергетических островов». В то же время неизвестно, удастся ли Москве добиться цели, говорится в тексте.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Как заявляют в военном ведомстве, атаки производятся только по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи; ВС РФ не атакуют гражданские объекты.

Ранее в Кремле ответили на предложение Зеленского по «энергетическому перемирию».

