В Чехии назначено правительство нового премьера

Президент Чехии Петр Павел провел церемонию назначения коалиционного правительства республики, возглавляемого премьер-министром Андреем Бабишем. Об этом сообщает агентство CTK.

Бабиш, возглавляющий победившее на парламентских выборах политическое движение ANO («Акция недовольных граждан»), сформировал кабинет министров из его выдвиженцев, а также представителей политических движений SPD («Свобода и прямая демократия») и Motoriste («Автомобилисты»).

В октябре движение ANO одержало победу на выборах в палату депутатов парламента, получив 34,51% голосов и 80 депутатских мандатов из 200.

Андрею Бабишу 71 год. С 2017 по 2021 год он же занимал пост премьер-министра, с 2014 по 2017 годы был первым вице-премьером и министром финансов.

Британская газета The Guardian писала, что Евросоюз (ЕС) опасается возможной победы партии бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан», поскольку это ухудшит положение Украины.

Ранее Чехия запретила въезд российским дипломатам и чиновникам.