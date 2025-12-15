На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали как быть в ситуации с побегом другого участника ДТП

Юрист Воропаев: машину, которая скрывается с места ДТП, надо успеть сфотографировать
true
true
true
close
Ilya Moskovets/Picvario Media

Водителя, который решил скрыться с места ДТП, нужно запечатлеть на камеру телефона или на видеорегистратор автомобиля, после чего предоставить запись в полиции. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Если человек скрылся с места ДТП, необходимо обратиться в ГИБДД и представить видеоматериал, на котором будут хорошо различимы транспортное средство, его регистрационный знак и (если получится) сам виновник аварии», — рассказал юрист.

По его словам, при этом следует активно контролировать ход расследования по административному делу, узнавать у инспекторов ГИБДД, как происходит расследование, чтобы они не пустили дело на самотек. В противном случае разбирательство просто прекратят ввиду истечения срока давности.

До этого автомобильный адвокат Лев Воропаев говорил, что в случае, если машина пострадала из-за падения снега или льда с крыши здания, ущерб должна будет возместить организация, обслуживающая дом. При этом владельцу пострадавшего автомобиля нужно вызвать на место происшествия патрульно-постовую службу, либо участкового.

Ранее юрист рассказал, как смягчить наказание за выезд на встречную полосу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами