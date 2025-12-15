Россиянам рассказали как быть в ситуации с побегом другого участника ДТП

Водителя, который решил скрыться с места ДТП, нужно запечатлеть на камеру телефона или на видеорегистратор автомобиля, после чего предоставить запись в полиции. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Если человек скрылся с места ДТП, необходимо обратиться в ГИБДД и представить видеоматериал, на котором будут хорошо различимы транспортное средство, его регистрационный знак и (если получится) сам виновник аварии», — рассказал юрист.

По его словам, при этом следует активно контролировать ход расследования по административному делу, узнавать у инспекторов ГИБДД, как происходит расследование, чтобы они не пустили дело на самотек. В противном случае разбирательство просто прекратят ввиду истечения срока давности.

До этого автомобильный адвокат Лев Воропаев говорил, что в случае, если машина пострадала из-за падения снега или льда с крыши здания, ущерб должна будет возместить организация, обслуживающая дом. При этом владельцу пострадавшего автомобиля нужно вызвать на место происшествия патрульно-постовую службу, либо участкового.

