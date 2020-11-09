Аxios: администрация Трампа готовит новый пакет санкций против Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа вместе с Израилем и рядом других стран готовится ввести новый пакет санкций против Ирана. Об этом сообщает американский портал Аxios со ссылкой на собственные источники.

Так, по информации издания, накануне специальный представитель США по Ирану Эллиотт Абрамс вылетел в Тель-Авив, чтобы обсудить с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху новые ограничения против Тегерана.

По данным источников, санкции должны вступить в силу до 20 января и ограничить возможности будущего президента США Джозефа Байдена вернуться к договору СВПД.

«Цель состоит в том, чтобы ввести как можно больше санкций против Ирана до 20 января», — заявил израильский источник портала.

Отмечается, что новые ограничения не будут связаны с иранской ядерной программой, но будут направлены на сдерживание разработки в стране баллистических ракет.

После переговоров в Тель-Авиве Абрамс отправится в ОАЭ и Саудовскую Аравию, чтобы скоординировать пакет санкций с властями этих стран, полагают собеседники портала.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. В том же году Совбез ООН принял резолюцию 2231, объявившей 18 октября 2020 года концом оружейного эмбарго.

В 2018 году президент США Дональд Трамп покинул СВПД и повторно ввел санкции против Тегерана, из-за чего Иран сократил ядерные обязательства.

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