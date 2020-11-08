Горбачев: при Байдене у РФ и США будет возможность продлить ДСНВ

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что после избрания Джо Байдена президентом США появилась возможность продлить на пять лет Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает «Интерфакс».

Горбачев считает, что Байден по вопросам этого договора пойдет по разумному пути.

Он добавил, что считает Байдена «стоящим человеком», пояснив, что сделал этот вывод на основе личных впечатлений.

Горбачев выразил надежду, что по вопросу разоружения «теперь будет полегче».

«Конечно, демократы (в США) будут осторожничать, и мы тоже. Но при этом осторожность не должна мешать реальным переговорам двух сторон», — добавил Горбачев.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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