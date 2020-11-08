Лидер Палестины просит Байдена вернуть посольство США в Тель-Авив

Лидер Палестины Махмуд Аббас обратился к кандидату на пост президента США Джо Байдену, о победе в выборах которого ранее объявили американские СМИ, с просьбой вернуть посольство США в Тель-Авив из Иерусалима. Об этом сообщает Israel Hayom со ссылкой на приближенные источники.

Собеседник СМИ добавил, что Аббас решил выступить с соответствующим обращением, несмотря на выраженную позицию Байдена и его окружения о приверженности статусу Иерусалима как столицы Израиля, который ранее был признан президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, источник рассказал об отправленной Байдену телеграмме, в которой говорится о готовности Палестины к возобновлению мирных переговоров с израильской стороной «с момента, на котором они были остановлены в 2016 году».

Ранее Аббас также поздравил Байдена с победой в гонке за президентское кресло.

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