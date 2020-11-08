В Совфеде ожидают усиления антироссийской риторики при Байдене

Антироссийская риторика усилится с приходом на пост президента США кандидата от демократов Джо Байдена, считает глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Об этом он заявил РИА «Новости».

По мнению Климова, демократы у власти в США будут «более активно» продвигать «истинные демократические ценности» страны. При Байдене можно ожидать усиления антироссийской риторики с акцентом на персональные санкции, уверен сенатор.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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