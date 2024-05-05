Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай анонсировал учения в Желтом море

Китай с 5 по 12 мая проведет военные учения в Желтом море

close
100%
Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Власти Китая проведут военные учения в Желтом море с 5 по 12 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление КНР по обеспечению безопасности на море.

По данным ведомства, учения пройдут в Бохайском проливе, находящимся в северной части Желтого моря, с 16:00 часов (11:00 мск) 5 мая по 16:00 часов 12 мая. Вход в район проведения учений на этот период запрещен.

До этого Северная Корея провела тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара, применив реактивные системы залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что цель потенциальных совместных учений США с Японией, Австралией и Филиппинами — расширение экспансии Североатлантического альянса (НАТО) в другие регионы мира.

По ее словам, всем понятно, что экспансия НАТО направлена не на укрепление безопасности или решение существующих проблем, а на обострение имеющихся противоречий и использование конфликтных ситуаций для эскалации напряженности.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами