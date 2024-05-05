Китай анонсировал учения в Желтом море

Власти Китая проведут военные учения в Желтом море с 5 по 12 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление КНР по обеспечению безопасности на море.

По данным ведомства, учения пройдут в Бохайском проливе, находящимся в северной части Желтого моря, с 16:00 часов (11:00 мск) 5 мая по 16:00 часов 12 мая. Вход в район проведения учений на этот период запрещен.

До этого Северная Корея провела тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара, применив реактивные системы залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что цель потенциальных совместных учений США с Японией, Австралией и Филиппинами — расширение экспансии Североатлантического альянса (НАТО) в другие регионы мира.

По ее словам, всем понятно, что экспансия НАТО направлена не на укрепление безопасности или решение существующих проблем, а на обострение имеющихся противоречий и использование конфликтных ситуаций для эскалации напряженности.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.