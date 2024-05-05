Пьяная россиянка домогалась 13-летнего сына подруги

В Киришском районе Ленобласти женщина обвинила подругу в растлении своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Киришского района, женщина сообщила, что к ней в гости пришла знакомая. Россиянка отошла поговорить по телефону, вернувшись на кухню, она обнаружила, что подруга пристает к ее 13-летнему сыну.

Возбуждено уголовное дело о развратных действиях, известно, что у предполагаемой растлительницы трое малолетних сыновей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Омской области 38-летнюю местную жительницу признали виновной в совращении подростка. Когда муж омички был на заработках, женщина начала откровенную переписку с 15-летним одноклассником сына, которая вылилась в совращение. Россиянку приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. О судьбе ее брака информация отсутствует.

Ранее в Екатеринбурге сосед заманил к себе в квартиру шестилетнюю девочку и домогался ее.