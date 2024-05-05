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Назван идеальный автомобиль для путешествий

Россияне считают идеальным авто для путешествий кроссовер с холодильником

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Shutterstock

Кроссовер со встроенным холодильником является идеальным автомобилем для автомобильных путешествий. Об этом сообщает 1prime.ru со ссылкой на проведенный сервисом «Делимобиль» опрос.

«Идеальный автомобиль для продолжительных поездок за город, по мнению большинства (23,4%) опрошенных, — это кроссовер, в топ-3 также входят внедорожники (17%) и универсалы (16%). В топе желанных опций для автопутешествий также оказались более экономичный двигатель, встроенный холодильник (29%) и комфортная аудиосистема (28%)», — говорится в исследовании.

До этого стало известно, что наиболее бесполезными в современных автомобилях являются функция «старт-стоп», проекционные дисплеи и система бесключевого доступа.

Система «старт-стоп» работает не так резво, как обещают производители, и водители теряют несколько секунд, пытаясь стартовать. Бесключевой доступ несет автомобилисту больше рисков, чем удобства, потому что эту систему легко взламывают угонщики. Минус проекционного дисплея — графика на стекле является отвлекающим фактором, тем более с учетом того, что современные машины и так перегружены различными световыми сигнальными индикаторами.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на омывающей жидкости в автомобиле.

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