Палата представителей США осталась за демократами

Демократическая партия США сохранила большинство в палате представителей Конгресса. Об этом сообщает CNN.

Вся палата представителей, в которой 435 голосующих членов, переизбиралась 3 ноября. Однако десятки отдельных округов еще продолжают подсчет голосов.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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