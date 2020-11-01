Для избрания президента Молдавии потребуется второй тур выборов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.

После обработки 79% протоколов, действующий глава государства Игорь Додон набирает 36,09% голосов, его главный конкурент, лидер проевропейской оппозиции Майя Санду – 31,31% голосов.

1 ноября в Молдавии прошли президентские выборы. Явка превысила необходимы порог в 33,33%, выборы признаны состоявшимися.

В соответствии с избирательной системой Молдавии, если ни один из кандидатов в первом туре выборов не набирает половину и более голосов избирателей, проводится второй тур голосования. В него проходят два кандидата, которые набрали наибольшее число голосов в первом туре.

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