Мадуро обвинил Трампа в копировании Уго Чавеса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уличил президента США Дональда Трампа в копировании бывшего главы Боливарианской республики Уго Чавеса. Такое заявление политик сделал в ходе встречи со своими сторонниками 31 октября, трансляция которой велась в его аккаунте в Twitter.

Так Мадуро прокомментировал танец Трампа перед избирателями под песню YMCA.

По его словам, глава Белого дома копировал Чавеса на мероприятии в штате Пенсильвания.

«Танцевал сейчас, во время предвыборной кампании, вы не видели?» — сказал Мадуро.

Как сообщалось, во время своей предвыборной кампании Трамп на нескольких митингах исполнил небольшой танец под композицию группы Village People YMCA.

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