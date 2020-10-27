Лукашенко заявил, что Белоруссия сталкивается с террористическими угрозами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в Белоруссии наблюдаются действия организованных преступных групп с признаками терроризма, передает «БелТА».

Говоря о протестах, он напомнил, что ранее призывал работать с ними аккуратно. Но последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям протестующие перешли «красную черту».

«Как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей», — отметил Лукашенко.

Он привел еще один пример. Согласно имеющимся у него данным, в Минске испортили несколько светофоров.

«Ломают, крошат то, что создавалось всем государством в Минске многими десятилетиями или годами. А, самое главное, люди устали это все терпеть», — сказал Лукашенко.

По его словам, это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Таким образом, Белоруссия сталкивается с террористическими угрозами.

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