Трамп заявил о хороших отношениях с Ким Чен Ыном
Полина Рутковская
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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него «хорошие отношения» с лидером Корейской Народной Демократической Республикой (КНДР) Ким Чен Ыном.
С таким заявлением он выступил в ходе дебатов с кандидатом на пост главы государства от демократов Джо Байденом, трансляцию вел CBS News.
По словам Трампа, его усилия по налаживанию отношений с Северной Кореей позволили избежать ядерной войны между США и КНДР.
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