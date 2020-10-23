Трамп заявил о хороших отношениях с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него «хорошие отношения» с лидером Корейской Народной Демократической Республикой (КНДР) Ким Чен Ыном.

С таким заявлением он выступил в ходе дебатов с кандидатом на пост главы государства от демократов Джо Байденом, трансляцию вел CBS News.

По словам Трампа, его усилия по налаживанию отношений с Северной Кореей позволили избежать ядерной войны между США и КНДР.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что считает плюсом хорошие отношения с Путиным и Ким Чен Ыном

— Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления от COVID-19

— Трамп сравнил интеллектуальные способности Байдена, Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына