Путин: США уже вряд ли могут рассчитывать на свою исключительность

Президент России Владимир Путин в рамках заседания международного клуба «Валдай» заявил, что США уже вряд ли могут претендовать на свою исключительность.

По его словам, к позиции супердержавы активно идет Китай по своим экономическим и политическим показателям. Он также уточнил, что в таком же направлении следует Германия.

Глава государства отметил, что при этом роли Франции и Британии в мировых процессах заметно трансформировались.

«Да и США, которые в какой-то момент абсолютно доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Да и вообще, нужна ли эта исключительность самим Соединенным Штатам?», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также добавил, что на мировой арене свой вес также набирают Бразилия и ЮАР.

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