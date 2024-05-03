Бойцы ВС РФ придумали новый способ борьбы с БПЛА ВСУ

Российские солдаты показали новый способ борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины при помощи зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2». Об этом рассказал военный корреспондент »Известий» Дмитрий Астрахань.

«Колоссальное количество различных беспилотников все так же летят на малых высотах. ВСУ используют беспилотники кустарного происхождения, которые очень тяжело обнаружить, различные дроны малозаметные, а также дроны-камикадзе. Но мы справляемся со всеми трудностями», — рассказал командир расчета ЗРК с позывным «Минус».

Для защиты самого комплекса от дронов-камикадзе расчеты комплексов взяли на вооружение гладкоствольные ружья 12-го калибра. Дробовики, по словам «Минуса», хорошо справляются с борьбой против низколетящих целей.

До этого в Белгородской области ликвидировали украинский дрон.

Ранее ВСУ начали использовать дроны для атак на российскую железнодорожную инфраструктуру.