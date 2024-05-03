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Китай запускает миссию на обратную сторону Луны

Китай предпримет попытку миссии на обратную сторону Луны

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China News Service

Китай 3 мая предпримет попытку запуска миссии на обратную сторону Луны. Как пишет The Guardian, это первая из трех запланированных миссий на ближайшие годы в рамках цели по высадке человека на поверхность Луны к 2030 году.

Запуск беспилотного корабля «Чанъэ-6» ожидается в пятницу, и миссия – в случае успеха – будет иметь большое значение для поддержки амбиций Китая по отправке человека на Луну к 2030 году.

Однако миссия также вызвала обеспокоенность главного соперника Китая, США, по поводу геополитических намерений Пекина. В NASA уже назвали запуск — новой «космической гонкой».

Со времени первой миссии Чанъэ в 2007 году, названной в честь мифической китайской богини Луны, Китай сделал большой прорыв в освоении Луны, сократив технологический разрыв с Соединенными Штатами и Россией, пишет издание.

Не имея прямой видимости с Землей, «Чанъэ-6» должен полагаться на недавно запушенный спутник-ретранслятор, вращающийся вокруг Луны во время своей 53-дневной миссии, включая невиданную ранее попытку подъема со «скрытой» стороны Луны для возвращении домой.

Тот же спутник-ретранслятор будет поддерживать беспилотные миссии «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» в 2026 и 2028 годах, когда Китай начнет исследовать южный полюс в поисках воды и строить форпост вместе с Россией.

Ранее исследование показало, что половина россиян хотели бы полететь в космос.

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