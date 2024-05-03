Вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, произвел выброс пепла на высоту 2,5 километра в пятницу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главное управление МЧС России по Сахалинской области.

По информации пресс-службы регионального МЧС, данные о выбросе пепла на высоту 2,5 километра поступили утром 3 мая от камчатской группы оперативного реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. Пепельный шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 километров.

Диспетчеры сообщили, что в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, и запах сероводорода не ощущался, не представляя угрозы для жизни населения. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров находится на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

На протяжении периода с 20 октября 2016 года регулярные выбросы пепла на вулкане продолжаются, варьируя от слабых до умеренных, что является обычным для данного вулкана.

Рекордный выброс был зафиксирован 31 августа 2018 года, когда столб дыма поднялся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, сформировавшегося в 2017 году.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.